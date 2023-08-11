Из-за завышения цен закрыли магазин детских товаров в Витебске

Ігар Арцюх • 11/8/23 16:03 • Эканоміка

Наценку до 180% выявила проверка в частном магазине, торговавшем товарами для детей в одном из детских медучреждений Витебска.



Как утверждает КГК, предприниматель нарушил ряд требований ценового законодательства и правил торговли. Например, он применял торговую надбавку на регулируемые позиции до 180% вместо предельной в 30%.

Также в продаже в этом магазине находилось более 100 единиц одежды для детей в возрасте до 7 лет без маркировки, позволяющей идентифицировать продукцию.

В результате деятельность торгового объекта приостановлена.