Полуторогодовалый малыш оказался заблокирован в легковушке в Россонах. Видео спасения
Помощь спасателей потребовалась, что вызволить из заблокировавшего двери автомобиля полуторагодовалого мальчика в Россонах.
Как выяснилось, родители малыша вышли из машины, после чего произошло самопроизвольное закрывание центрального замка всех дверей. Отец ребенка пытался самостоятельно открыть двери, но после безуспешных попыток обратился за помощью к спасателям.
Пожарные с помощью слесарного инструмента открыли водительскую дверь автомобиля и достали ребенка.
На протяжении всей спасательной операции малыш вел себя спокойно и не плакал. Помощь медиков ему не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.