Полуторогодовалый малыш оказался заблокирован в легковушке в Россонах. Видео спасения

Зоя Машэка • 11/8/23 16:22 • Здарэнні

Помощь спасателей потребовалась, что вызволить из заблокировавшего двери автомобиля полуторагодовалого мальчика в Россонах.



Как выяснилось, родители малыша вышли из машины, после чего произошло самопроизвольное закрывание центрального замка всех дверей. Отец ребенка пытался самостоятельно открыть двери, но после безуспешных попыток обратился за помощью к спасателям.

Пожарные с помощью слесарного инструмента открыли водительскую дверь автомобиля и достали ребенка.

На протяжении всей спасательной операции малыш вел себя спокойно и не плакал. Помощь медиков ему не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.