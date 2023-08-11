Полуторогодовалый малыш оказался заблокирован в легковушке в Россонах. Видео спасения

• 11/8/23 16:22 • Здарэнні

Помощь спасателей потребовалась, что вызволить из заблокировавшего двери автомобиля полуторагодовалого мальчика в Россонах.
Полуторогодовалый малыш оказался заблокирован в легковушке в Россонах. Фото МЧС

Как выяснилось, родители малыша вышли из машины, после чего произошло самопроизвольное закрывание центрального замка всех дверей. Отец ребенка пытался самостоятельно открыть двери, но после безуспешных попыток обратился за помощью к спасателям.

Пожарные с помощью слесарного инструмента открыли водительскую дверь автомобиля и достали ребенка.

На протяжении всей спасательной операции малыш вел себя спокойно и не плакал. Помощь медиков ему не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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