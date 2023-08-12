Ограничения на посещение лесов снова ввели в Витебской области из-за высокой опасности пожаров

Сяржук Серабро • 12/8/23 14:47 • Экалогія

Все три дня спустя после снятия запрета на посещения лесов большинство районов Витебской области снова ввели такие ограничения.



На 12 августа ограничения на посещения лесов действуют в 18 районах Витебщины. Исключения на момент публикации составляют Браславский, Верхнедвинский и Поставский районы. Это связано с повышением класса пожароопасности.

Напомним, что ограничения, действовавшие по всей Витебской области за исключением Браславского района, были сняты только 8 августа, после обрушившегося на Беларусь шторма.