Осенью в Витебске будут ремонтировать крыши 39 домов. Узнали адреса счастливчиков

Сяржук Серабро • 13/8/23 18:48 • Падзеі

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку услуг по ремонту кровель жилых домов, планируется отремонтировать крыши 39 зданий. Успеют ли до дождей?



Согласно дефектным актам ремонт кровель будет проводиться в следующих домах:

на улице Берестеня — №34, №40;

на улице Лазо — №3 корпус 2, №3 корпус 4, №5, №7, №10 корпус 1, №12 корпус 1, №14, №90, №90 корпус 1, №90 корпус 2, №92, №106А, №100 корпус 1, №106 корпус 2;

на Смоленской улице — №14, №16+ на улице Терешковой — №9, №14, №16 корпус 3, №26 корпус 3, №26 корпус 4, №26 корпус 5, №28 корпус 5, №30; корпус 1, №30 корпус 3;

на проспекте Фрунзе — №43, №45, №63 корпус 1, №74, №76;

на улице Чапаева — №31, №34 корпус 1, №34 корпус 2, №38 корпус 1, №38 корпус 2.

Всего предстоит отремонтировать 6247 квадратных метров крыш многоквартирных домов. Ориентировочная стоимость этих работ составляет 336 050 рублей 20 копеек, что в среднем дает немногим менее 54 рублей за квадратный метр.

Если верить документации закупок ремонтировать витебские крыши будут в сентябре-октябре. Финансируются работы за счет бюджетных средств.