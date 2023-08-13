Осенью в Витебске будут ремонтировать крыши 39 домов. Узнали адреса счастливчиков

• 13/8/23 18:48 • Падзеі

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку услуг по ремонту кровель жилых домов, планируется отремонтировать крыши 39 зданий. Успеют ли до дождей?
Поврежденная крыша. Иллюстративное фото pixabay.com

Согласно дефектным актам ремонт кровель будет проводиться в следующих домах:

  • на улице Берестеня — №34, №40;
  • на улице Лазо — №3 корпус 2, №3 корпус 4, №5, №7, №10 корпус 1, №12 корпус 1, №14, №90, №90 корпус 1, №90 корпус 2, №92, №106А, №100 корпус 1, №106 корпус 2;
  • на Смоленской улице — №14, №16+ на улице Терешковой — №9, №14, №16 корпус 3, №26 корпус 3, №26 корпус 4, №26 корпус 5, №28 корпус 5, №30; корпус 1, №30 корпус 3;
  • на проспекте Фрунзе — №43, №45, №63 корпус 1, №74, №76;
  • на улице Чапаева — №31, №34 корпус 1, №34 корпус 2, №38 корпус 1, №38 корпус 2.

Всего предстоит отремонтировать 6247 квадратных метров крыш многоквартирных домов. Ориентировочная стоимость этих работ составляет 336 050 рублей 20 копеек, что в среднем дает немногим менее 54 рублей за квадратный метр.

Если верить документации закупок ремонтировать витебские крыши будут в сентябре-октябре. Финансируются работы за счет бюджетных средств.

Осенью в Витебске будут ремонтировать крыши 39 домов. Узнали адреса счастливчиков

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