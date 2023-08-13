Овощи и фрукты дешевеют третий месяц подряд — официальная статистика Витебской области

Сяржук Серабро • 13/8/23 17:55 • Эканоміка

В июле в Витебской области продолжили падать цены на овощи и фрукты, об этом говорят данные официальной статистики.



Например, цена на овощи в прошлом месяце снизилась на 7,2% (в июне — на 2,5%, в мае — на 18,8%). Фрукты в июле подешевели не так заметно — только 2% (в июне падение цен составило 4,2%).

Также заметно подешевели макаронные изделия, июльские цены на которые были ниже июньских на 3,4%.

Заметный рост цен в июле показали железнодорожный транспорт (+6,9%) и туристические услуги (+3,5%).

В целом же за месяц продовольственные товары подорожали на 0,2%, непродовольственные товары — на 0,3%, услуги — 0,8%. При этом рост цен за год согласно официальной статистике составил для продуктов 3,6%, для услуг — 7%, а непродовольственные товары подешевели на 0,3%.