Парень на легковушке вылетел с дороги в Докшицком районе, он в больнице

Іван Дзедушкін • 13/8/23 17:39 • Здарэнні

25-летний водитель пострадал в результате ДТП в Докшицком районе — его автомобиль улетел в кювет.



Авария произошла 13 августа около пяти часов утра. По предварительным данным ГАИ, парень, ехавший на легковушке «Ford Mondeo» по 114 километру автодороги Р-43 (Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии), на закруглении дороги влево не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где машина перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы и был доставлен в Докшицкую центральную районную больницу.