Парень на легковушке вылетел с дороги в Докшицком районе, он в больнице
25-летний водитель пострадал в результате ДТП в Докшицком районе — его автомобиль улетел в кювет.
Авария произошла 13 августа около пяти часов утра. По предварительным данным ГАИ, парень, ехавший на легковушке «Ford Mondeo» по 114 километру автодороги Р-43 (Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии), на закруглении дороги влево не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где машина перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы и был доставлен в Докшицкую центральную районную больницу.