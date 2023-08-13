В Новополоцке водолаз спас тонущую женщину прямо во время рейда. Кадры спасения

Зоя Машэка • 13/8/23 17:22 • Здароўе

Во время рейда МЧС и ОСВОД на городском пляже Новополоцка была спасена женщина, едва не утонувшая в Двине.



Семейная пара устроила пикник с алкоголем на берегу Двины неподалеку от центрального пляжа Новополоцка. В какой-то момент женщина решила искупаться в реке и, не рассчитав силы, стала тонуть.

Как раз в это время на месте происшествия находились представители МЧС и ОСВОД. Услышав крики о помощи, водолаз ОСВОД бросился к находившейся в 15 метрах от берега женщине, которая не могла самостоятельно доплыть до суши.

Благодаря умелым и своевременным действиям водолаза Александра Мостовых, тонущую удалось спасти и благополучно доставить на берег, сообщается пресс-службой МЧС.