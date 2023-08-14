Уже 56 человек утонули с начала года в Витебской области

Зоя Машэка • 14/8/23 19:01 • Здароўе

В водоемах и водотоках Витебской области с начала года уже 56 человек.



Такая печальная статистика приводится в сообщении МЧС. Как писали «ННВ» ранее на 17 июля в области было зафиксировано 46 случаев гибели людей от утопления.

Таким образом, менее чем за тридцать дней в середине лета на Витебщине утонуло 10 человек.

Динамика несколько замедлилась, так как в конце июня и первой половине июля 11 человек утонуло примерно за двадцать дней. Возможно это благодаря тому, что в последние дни жара несколько спала.