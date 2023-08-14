Уже 56 человек утонули с начала года в Витебской области
В водоемах и водотоках Витебской области с начала года уже 56 человек.
Такая печальная статистика приводится в сообщении МЧС. Как писали «ННВ» ранее на 17 июля в области было зафиксировано 46 случаев гибели людей от утопления.
Таким образом, менее чем за тридцать дней в середине лета на Витебщине утонуло 10 человек.
Динамика несколько замедлилась, так как в конце июня и первой половине июля 11 человек утонуло примерно за двадцать дней. Возможно это благодаря тому, что в последние дни жара несколько спала.