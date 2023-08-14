Жара возвращается в Беларусь — выше +30 °C будет несколько дней подряд

Сяржук Серабро • 14/8/23 19:41 • Экалогія

Синоптики предупреждают, что в Беларусь на несколько дней вернется сильная жара — будет выше +30 °C. Объявлен оранжевый уровень опасности.



С 15 по 17 августа (вторник-четверг) включительно во многих районах страны днем максимальная температура воздуха может подыматься до +34 °C.

В такие дни медики рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками, особенно — с 12:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно.

Отметим, что первая половина августа в этом году выдалась жарче обычного, отклонение от среднемесячной нормы (+17,7 °C) сейчас составляет +1,6 °C. В отдельные дни средняя температура была выше нормы на +7,7 °C. Самым жарким за всю историю метеонаблюдений был август 2010 года, когда среднемесячная температура составила +21,4 °C.