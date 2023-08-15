Легковушка врезалась грузовик в Полоцком районе, пострадали два человека

Іван Дзедушкін • 15/8/23 14:16 • Здарэнні

15 августа в Полоцком районе столкнулись два автомобиля, пострадали пассажиры одного из них.



Около 9 часов утра на 1-ом км автодороги Н-3200 «Полоцк – Ушачи» 54-летний водитель автомобиля «УАЗ», совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Fiat», ехавшему навстречу, в результате чего произошло столкновение.

Находящиеся в иномарке в качестве пассажиров 58-летняя и 68-летний мужчина с полученными в результате аварии травмами доставлены в медучреждение. Водители обоих транспортных средств не пострадали, сообщается ГАИ.