В Оршанском районе самосвал врезался в трактор, тракторист в больнице

Іван Дзедушкін • 15/8/23 23:32 • Здарэнні

15 августа в Оршанском районе произошло столкновение самосвала с трактором, один из водителей получил травмы.



В деревне Антоновка водитель грузового автомобиля «MAN» при обгоне столкнулся с движущимся в попутном направлении и совершающим левый поворот трактором.

В результате столкновения трактор «МТЗ» опрокинулся вместе с прицепленным к нему агрегатом. 34-летний тракторист получил травмы и был доставлен в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.