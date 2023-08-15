В Полоцке в заброшенном мясокомбинате на человека упала железобетонная плита

Іван Дзедушкін • 15/8/23 14:44 • Здарэнні

Пенсионера придавило упавшей железобетонной плитой в заброшенном здании мясокомбината в Полоцке.



О происшествии спасателям сообщила женщина, которая рассказала, что инцидент произошел в заброшенном здании на территории бывшего мясокомбината.

Как оказалось, ноги и часть туловища пострадавшего были полностью заблокированы. При этом придавленный плитой мужчина был в сознании.

Отколовшиеся части бетона и кирпичи спасатели убрали вручную, а железобетонную плиту пришлось поднимать с помощью аварийно-спасательного инструмента и стабилизировать, чтобы достать пострадавшего.

Проведя все необходимые подготовительные действия, спасатели достали его из-под плиты и на носилках перенесли в скорую помощь. После этого 64-летенего пенсионера сразу госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.