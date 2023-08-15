В Витебске аттракцион на детской площадке стал западней для ребенка

Зоя Машэка • 15/8/23 15:23 • Здароўе

Вечером 13 августа ногу 10-летнего мальчика зажало в аттракционе одной из детских площадок Витебска.



Во дворе многоквартирного жилого дома по Комсомольской улице ребенок играл на детской площадке. На аттракционе «Барабан» его нога соскользнула, в результате большой палец ступни застрял между брусками барабана.

Чтобы освободить ногу мальчика пожарные с помощью бензореза срезали конструкции барабана. После это удалось вытащить палец ребенка.

После осмотра медиками мальчика для дальнейшего диагностирования состояния здоровья госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.