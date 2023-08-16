К началу учебного года в Беларуси повысят пенсии

Ігар Арцюх • 16/8/23 15:42 • Эканоміка

15 августа Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий. Узнали, насколько и когда.



Этот указ предусматривает перерасчет трудовых пенсий в Беларуси и их повышение в среднем на 5% с 1 сентября текущего года.

Повышение пенсий производится с учетом инфляции и изменений в экономике и должно компенсировать рост цен на товары и услуги.

Всего на выплату сентябрьских пенсий направят 1 700 000 000 рублей, при этом 72 000 000 рублей из них — дополнительные расходы в связи с повышением согласно указу.

Предыдущий раз пенсии в Беларуси повышались 1 мая, тогда также произвели перерасчет фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 5 процентов.