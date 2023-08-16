Сроки сбора брусники и клюквы в Витебской области уже известны

Сяржук Серабро • 16/8/23 16:13 • Экалогія

Витебский облисполком принял решение о сроках сбора и заготовки дикорастущих ягод в 2023 году.



Согласно этому документу, подписанному председателем облисполкома Александром Субботиным 14 августа, в Витебской области официально разрешено собирать и закупать ягоды брусники с 16 августа, а клюквы — с 13 сентября.

Вероятно, в связи с жарким началом августа созревание ягод наступило раньше, так как в прошлом году сроки сбора брусники и клюквы начинались на неделю позже.

В настоящий момент запретов на посещение леса в Витебской области нет, а ограничения действуют в 8 районах: Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Поставском, Ушачском и Шарковщинском районах.