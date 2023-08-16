Виктор Николайкин проведет прием в Витебске

ННВ • 16/8/23 16:43 • Палітыка

21 августа в Витебске личный прием будет проводить бывший мэр города Виктор Николайкин.



Депутат Палаты представителей Национального собрания по Витебскому-Горьковскому избирательному округу № 17 в понедельник проведет приём граждан по личным вопросам.

Принимать господин Николайкин будет всего два часа — с 10:00 до 12:00 — по адресу: проспект Строителей, 10 (вход со двора).

Предварительно на прием можно записаться по телефонам: (8-0212) 26-22-91, (+375-33) 385-45-15, сообщает сайт горисполкома.