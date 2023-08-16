Житель Витебска нанес себе смертельную рану «болгаркой»

Зоя Машэка • 16/8/23 14:44 • Здароўе

15 августа в Витебске погиб 39-летний мужчина, который травмировал себя угловой шлифовальной машинкой.



Об инциденте в милицию сообщил 74-летний пенсионер, в квартире которого погибший и его напарник делали ремонт. Он заявил, что один из мужчин был смертельно ранен пильным диском по дереву.

Как позже выяснится, пенсионер нанял двух человек, чтобы они помогли ему с ремонтом балкона. Когда работы уже подходили к концу, один из витеблян при помощи «фортуны» хотел отпилить рейку. Во время этого процесса в работающее устройство попала нога мужчины.

В результате витеблянин получил тяжелую травму, от которой умер на месте, сообщается УВД Витебского облисполкома.