Комбайнер в Верхнедвинском районе лишился пальцев, ведется расследование

Ігар Арцюх • 17/8/23 14:51 • Здарэнні

Следственный комитет устанавливает обстоятельства, при которых в Верхнедвинском районе лишился пальцев механизатор, работавший на кормоуборочном комбайне.



По информации, полученной от следствия, 14 августа 58-летний комбайнер работал в поле на КВК-800 «Палессе FS80». В процессе работы барабан комбайна забился травой, и мужчина решил его почистить, выключив при этом двигатель. Однако, в ходе ремонта кормоуборочного комбайна, механизатор получил травму кисти руки.

С поля пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз «ампутация 2-4 пальца левой руки».

На месте происшествия работала специальная следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия, провели допрос пострадавшего и его коллег. Была изъята необходимая документация. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено Управлению государственной комиссии по судебно-медицинской экспертизе по Витебской области, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

Подробности травмирования и все обстоятельства произошедшего будут установлены Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета в ходе проведения проверки.