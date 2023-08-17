Сильная жара ожидается в Витебской области. Объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 17/8/23 1:30 • Здароўе

Витебская область готовится к настоящей летней погоде, по прогнозам синоптиков, 17 августа ожидается сильная жара.



Днем максимальная температура воздуха во многих районах области может достигнуть +34 °С.

В связи с этим, мы хотим обратить внимание читателй на необходимость соблюдения правил безопасности и рекомендаций, чтобы минимизировать негативные последствия высокой температуры.

В период сильной жары рекомендуется:

Пить больше жидкости. В такую погоду особенно важно увлажняться, поэтому регулярно пейте прохладную воду, соки, фруктовые напитки. Избегайте алкоголя и кофе, так как они могут вызвать обезвоживание организма. Носить легкую и просторную одежду. Одевайтесь в легкие, свободные и светлые вещи, которые позволят коже дышать и не будут удерживать тепло. Избегать пребывания на прямом солнце в период пиковой жары (с 12:00 до 16:00). Старайтесь оставаться в тени или в помещении с кондиционером или вентилятором. Защищать голову и глаза. Наденьте шляпу или кепку, чтобы уберечь голову от прямых солнечных лучей, а также носите солнцезащитные очки для защиты глаз. Уходить на пляж или купаться только в официальных местах. Избегайте купания в непроверенных водоемах, так как они могут быть опасными для здоровья. Уделять внимание уязвимым группам населения. Берегите детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, так как они более чувствительны к высоким температурам. Не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. В период жары машины нагреваются очень быстро, что может привести к тепловому удару или даже гибели.

Просим всех жителей Витебской области соблюдать эти рекомендации для своей безопасности и здоровья. Будьте бдительны и заботьтесь о себе и своих близких во время сильной жары.