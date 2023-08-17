Сильная жара сохранится и в пятницу, в Витебской области ожидается до +33 °C

Сяржук Серабро • 17/8/23 23:28 • Здароўе

18 августа днём во многих районах Витебской области температура атмосферного воздуха поднимется до +33 °C. Оранжевый уровень опасности.



В четверг на Витебщине установилась очень жаркая погода. Даже к ночи воздух охладился слабо: в 23:00 в Витебске столбик термометра был на отметке +22,5 °C, в Браславе —+25 °C, и нигде в области он не опустился ниже отметки +20 °C.

Днем же 17 августа максимальная температура, зафиксированная в Витебской области, составила +33 °C — это данные метеостанции в Верхнедвинске. Выше +32 °C столбике поднялся в Полоцке (+32,6 °C), Браславе (+32,4 °C), Лынтупах (+32,2 °C), Витебске и Шарковщине (+32,1 °C), докшицах и Лепеле (+32 °C). Среди всех метеостанций только в Езерище отметили температуру ниже +31 °C, правда, всего на 0,2 градуса.

По итогам 17 дней августа фактическая среднемесячная температура по данным наблюдений в Витебске составила +20,8 °C, что выше нормы на 2,3 градуса. Самым жарким за всю историю метеонаблюдений в областном центре был август 2019 года, когда фактическая среднемесячная температура составляла +21,4 °C.