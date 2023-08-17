Уже выше +30 °C по всей Витебской области. Узнали, где жарче всего

Сяржук Серабро • 17/8/23 15:10 • Экалогія

В отдельных районах Витебщины температура уже достигла +32,6 °C, во всей области — выше +30 °C.



Жарче всего 17 августа было на западе Витебской области: в Браславе столбик термометра поднялся до +32,6 °C, в Шарковщине — +31,7 °C.

Выше +31 °C на момент публикации атмосферный воздух прогревался в следующих регионах Витебщины: Лынтупы (+31,5 °C), Лепель (+31,3 °C), Витебск и Сенно (+31,2 °C), Верхнедвинск и Россоны (+31 °C).

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится и в пятницу, 18 августа. Рекомендации о безопасности в дни с высокой температурой воздуха можно прочитать здесь.