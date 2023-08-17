В июле количество коров в Витебской области уменьшалось вдвое быстрей, чем в июне

Сяржук Серабро • 17/8/23 15:42 • Эканоміка

К 1 августа в колхозах Витебской области осталось 179 300 коров, только за июль стадо сократилось на 200 голов.



Как видим, если за июнь поголовье коров в сельскохозяйственных организациях региона сократилось на 100 животных, то в июле по каким-то причинам темпы сокращения коровьего стада выросли вдвое.

Таким образом, за два летних месяца количество коров в колхозах Витебщины сократилось на 300 животных, за весенний период — на 500, за первые два месяца года — на 600. Всего же с начала года коровье стадо области уменьшилось на 1400 голов.

Примечательно, что в июле на 2600 животных сократилось и поголовье крупного рогатого скота, содержащегося в сельхозорганизациях региона — осталось 515 200 голов КРС вместо 517 800 в июне.

К 1 августа по данным статистики в сельскохозяйственных организациях Витебской области смогли заготовить 336 300 тонн кормовых единиц кормов, из них в июне было заготовлено 185 700 тонн, в июле — 150 600 тонн.