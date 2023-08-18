Бездомный сгорел в заброшенном сарае в Глубоком

ННВ • 18/8/23 15:34 • Здарэнні

В ночь на 18 августа в Глубоком при тушении пожара в заброшенном гараже нашли тело неизвестного человека.



К приезду пожарных на улицу Чапаева один из гаражей в гаражном блоке горел открытым пламенем. В ходе тушения под завалами обрушившихся конструкций здания спасатели нашли погибшего мужчину.

61-летний владелец гаража заявил пожарным, что уже примерно два года не использовал строение. По словам местных жителей в гараже поселился бездомный, личность которого устанавливается.

В результате пожара в гараже повреждена крыша, уничтожено имущество. Соседние гаражи в результате пожара не пострадали.

По факту пожара и гибели человека проводится проверка. По основной версии гараж мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем погибшим бездомным, сообщается пресс-службой МЧС.