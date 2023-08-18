На Витебск идет гроза. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

ННВ • 18/8/23 16:16 • Экалогія

Сегодня вечером в Витебске ожидается гроза, гром уже слышно.



По прогнозам синоптиков, 18 августа до 21:00 по северо-востоку Беларуси ожидаются грозы. В связи с неблагоприятным погодным явление объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным радарных карт, грозовая активность сейчас проявляется к востоку от областного центра.

Температура воздуха в Витебске сейчас составляет +30,4 °С, влажность в районе 52%, штиль иногда сменяется легким ветром.