На Витебск идет гроза. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Сегодня вечером в Витебске ожидается гроза, гром уже слышно.
По прогнозам синоптиков, 18 августа до 21:00 по северо-востоку Беларуси ожидаются грозы. В связи с неблагоприятным погодным явление объявлен оранжевый уровень опасности.
По данным радарных карт, грозовая активность сейчас проявляется к востоку от областного центра.
Температура воздуха в Витебске сейчас составляет +30,4 °С, влажность в районе 52%, штиль иногда сменяется легким ветром.