В Витебске дети занимались горнолыжным спортом на заброшенной трассе, ребенок сломал ногу, его родители подали в суд

Сяржук Серабро • 18/8/23 18:25 • Спорт

ДЮСШ профсоюзов организации Витебского ОАО «Доломит» заплатит 10 000 рублей за сломанную ногу ребенка, который упал во время занятий по горнолыжному спорту.



Согласно материалам судебного дела, 13 декабря дети занимались на склоне отвала пустой породы в Рубе. В ходе тренировок во время спуска на лыжах один из мальчиков, занимавшийся в спортивной школе уже год, упал и сломал ногу. В больнице ему был поставлен диагноз «закрытый перелом костей правой голени в средней трети со смещением».

Как выясниться позже, место, где в тот день проводилась тренировка, ранее являлось горнолыжной трассой, выходящей на автомобильную дорогу к Койтово, однако с 2017 года она не используется и на балансе ДЮСШ не стоит.

В 2011 году «ННВ» писали, что в Рубе две горы, которые возникли в ходе разработок карьера. Тогда воспитанники ДЮСШ {тренировались на каждой из них поочередно](https://viciebsk.cc/2011/01/23/byit-li-silicham-pod-vitebskom/), чтобы ни привыкать. На каком из склонов произошло ЧП не ясно.

Родители травмированного ребенка подали в иск с требованием выплатить в качестве компенсации морального вреда 20 000 рублей.

21 апреля суд Железножорожного района Витебска стал на их сторону и постановил, что ДЮСШ должна выпалить в пользу пострадавшего мальчика 10 000 рублей, а также оплатить пошлину. 29 апреля доплнительным решением суд обязал спортивное учреждение компенсировать родителям ребенка 1250 рублей судебных расходов.

ДЮСШ не согласилась с таким решением и подала аппеляцию. Однако, 7 августа Витебский областной суд определил оставить без изменений решения суда Железнодорожного района, а апелляционные жалобы спортивной школы и тренеров — без удовлетворения.