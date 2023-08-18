В Витебске дети занимались горнолыжным спортом на заброшенной трассе, ребенок сломал ногу, его родители подали в суд

• 18/8/23 18:25 • Спорт

ДЮСШ профсоюзов организации Витебского ОАО «Доломит» заплатит 10 000 рублей за сломанную ногу ребенка, который упал во время занятий по горнолыжному спорту.
Лыжники на горно-лыжной трассе в Рубе. Фото Сергея Серебро

Согласно материалам судебного дела, 13 декабря дети занимались на склоне отвала пустой породы в Рубе. В ходе тренировок во время спуска на лыжах один из мальчиков, занимавшийся в спортивной школе уже год, упал и сломал ногу. В больнице ему был поставлен диагноз «закрытый перелом костей правой голени в средней трети со смещением».

Как выясниться позже, место, где в тот день проводилась тренировка, ранее являлось горнолыжной трассой, выходящей на автомобильную дорогу к Койтово, однако с 2017 года она не используется и на балансе ДЮСШ не стоит.

В 2011 году «ННВ» писали, что в Рубе две горы, которые возникли в ходе разработок карьера. Тогда воспитанники ДЮСШ {тренировались на каждой из них поочередно](https://viciebsk.cc/2011/01/23/byit-li-silicham-pod-vitebskom/), чтобы ни привыкать. На каком из склонов произошло ЧП не ясно.

Родители травмированного ребенка подали в иск с требованием выплатить в качестве компенсации морального вреда 20 000 рублей.

21 апреля суд Железножорожного района Витебска стал на их сторону и постановил, что ДЮСШ должна выпалить в пользу пострадавшего мальчика 10 000 рублей, а также оплатить пошлину. 29 апреля доплнительным решением суд обязал спортивное учреждение компенсировать родителям ребенка 1250 рублей судебных расходов.

ДЮСШ не согласилась с таким решением и подала аппеляцию. Однако, 7 августа Витебский областной суд определил оставить без изменений решения суда Железнодорожного района, а апелляционные жалобы спортивной школы и тренеров — без удовлетворения.

            
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