В Витебске машина сбила пенсионерку, ехавшую на велосипеде по пешеходному переходу

Іван Дзедушкін • 18/8/23 21:29 • Здарэнні

18 августа в Витебске в результате столкновения с кроссовером пострадала 65-летняя велосипедистка.



По информации ГАИ, на перекрестке улицы Чкалова и Воинов-Интернационалистов 51-летняя водитель, управлявшая «Nissan Juke”, при повороте направо не уступила дорогу и совершила наезд на пенсионерку, которая ехала по регулируемому пешеходному переходу на складном велосипеде.

В результате столкновения с мини-кроссовером велосипедистка получила травмы и ее пришлось госпитализировать.