В Витебске машина сбила пенсионерку, ехавшую на велосипеде по пешеходному переходу
18 августа в Витебске в результате столкновения с кроссовером пострадала 65-летняя велосипедистка.
По информации ГАИ, на перекрестке улицы Чкалова и Воинов-Интернационалистов 51-летняя водитель, управлявшая «Nissan Juke”, при повороте направо не уступила дорогу и совершила наезд на пенсионерку, которая ехала по регулируемому пешеходному переходу на складном велосипеде.
В результате столкновения с мини-кроссовером велосипедистка получила травмы и ее пришлось госпитализировать.