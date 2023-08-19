Более 1,7 млн. руб. потратят на ремонт тюрьмы в Глубоком

Іван Дзедушкін • 19/8/23 15:34 • Эканоміка

Управление капитального строительства Глубокского района ищет подрядчика для капитального ремонта с модернизацией тюремного корпуса исправительной колонии № 13 Глубоком.



Тюрьма частично расположена в старинном здании жилого корпуса Березвечского женского монастыря базилиан XVIII века. Как сообщали «ННВ», весной там проводились поиски старинных фресок.

Модернизация тюрьмы, в частности, предусматривает модернизацию сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, теплопункта, электросетей, устройство сетей пожарной сигнализации. В ходе капитального ремонта собираются заменить крышу вместе со стропильной системой монастырского здания и систему наружного водостока.

Кроме того, внесенными изменениями в документацию предусматриваются реставрация фасадов и замена фронтонов на отдельных участках здания тюремного корпуса, являющегося памятником архитектуры XVIII века.

Согласно информации закупки, ремонт исторического здания собираются выполнять осенью и зимой — с 11 сентября 2023 года по 11 февраля 2024 года.

Ориентировочная стоимость работ составляет 1 775 227 рублей. Финансироваться ремонт будет из республиканского бюджета.