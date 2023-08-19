Ограничение на посещение лесов введено во всех районах Витебской области. Можно ли собирать грибы и ягоды?

Зоя Машэка • 19/8/23 14:23 • Экалогія

С 17 августа во всех районах Витебской области было введено ограничение на посещение лесов из-за высокого класса пожарной опасности.



Введенные ограничения могут оказаться неприятной новостью для любителей «тихой охоты» за грибами, а также сборщиков и заготовителей ягод. Ведь с 16 августа на Витебщине уже разрешено собирать бруснику.

Правда, при наличии ограничений, посещение леса все еще разрешено, однако запрещено проезжать по лесным массивам на механическом транспорте. Важно помнить, что разведение костров запрещено в хвойных лесах, молодых насаждениях, поврежденных участках, торфяниках, а также непочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины местах. Также следует избегать мест с подсохшей травой, чтобы не вызывать возгорание. Необходимо быть внимательными и не оставлять в лесу вещества, пропитанные горючими материалами, так как это может привести к самовозгоранию.

В то же время, если не въезжать в лес на автомобиле или другом транспорте с ДВС, вы по-прежнему можете собирать грибы и ягоды, а также наслаждаться прогулками в лесу.

Если же местные власти введут полный запрет на посещение лесного фонда, а также запрет на въезд на территорию этой зоны для всех транспортных средств, за исключением служебного, на находиться в лесу обычным людям будет незаконно.

Такое решение принимается в связи с необходимостью обеспечения безопасности и сохранения природных ресурсов. Нарушителей в этом случае ждут соответствующие меры административной ответственности.

Отметим, что часть 1 статьи 16.21 КоАП предусматривает за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, штраф до 12 базовых величин — 444 рубля, а часть 2 этой же статьи в случае уничтожения или повреждение леса либо торфяников, влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин — 1110 рублей.