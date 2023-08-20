В Витебске человек упал в котлован раскопанной теплотрассы, его достали без сознания. Видео

Зоя Машэка • 20/8/23 12:21 • Здарэнні

В субботу вечером в Витебске произошел инцидент, который мог бы закончиться трагически: молодой парень упал в котлован глубиной 2,5 метра, чтобы его достать потребовалась помощь спасателей. Пострадавший получил ЧМТ.



В 21:03 диспетчер скорой медицинской помощи сообщил в МЧС о человеке, упавшем в раскопанные коммуникации теплотрассы возле многоквартирного жилого дома на улице Чкалова. К месту происшествия были направлены подразделения спасателей.

На месте происшествия они обнаружили молодого человека в бессознательном состоянии на глубине 2,5 метров на трубах в котловане. Он нуждался в срочной помощи. Сотрудники пожарной аварийно-спасательной части и фельдшер медицинской службы отряда «Витязь» спустились к пострадавшему. Они наложили воротник Шанца на его шею и повязку на голову.

Затем пожарные аккуратно вытащили парня на поверхность, положили на носилки и передали его бригаде скорой медицинской помощи, сообщается пресс-службой МЧС.

Спасенный оказался 21-летним парнем. Его доставили в Витебскую областную больницу с диагнозом: черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины тела. Благодаря оперативности и профессионализму спасателей, его жизнь удалось сохранить.