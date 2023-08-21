Уже три человека отравились грибами в Витебской области

Зоя Машэка • 21/8/23 23:20 • Здароўе

С начала года в Витебской области зафиксировано три случая отравления людей грибами.



В результате отравления получили три человека. Примечательно, что два случая связаны с употреблением в пищу несъедобных грибов — мухоморов, которые трудно перепутать с каким-либо другими грибами.

Третий случай связан с отравлением грибом, который считается условно-съедобным — сморчком. Его, перед окончательным приготовлением, рекомендуется отварить, а отвар слить.

Всем пострадавшим была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара, проведена детоксикация, комплексное лечение. После выздоровления больные выписаны из больницы, сообщает врач-гигиенист Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Титорович.