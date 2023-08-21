В Сокольниках мальчик получил ожоги, пытаясь разжечь костер, чтобы пожарить хлеб

Зоя Машэка • 21/8/23 13:46 • Здароўе

11-летний школьник из Витебска получил ожоги, когда с друзьями пытался разжечь костер, чтобы пожарить хлеб.



19 августа мальчик вместе с отцом находился Сокольниках. Мужчина обкашивал придомовую территорию, а затем ушел отдыхать в дом. В это время мальчик и еще двое детей решили развести костер, чтобы пожарить на прутиках хлеб.

Дети сложили из кирпичей очаг, внутри которого пытались разжечь огонь. Однако сырые ветки не загорались. Тогда сын владельца дома отлил в гараже в банку бензин, а затем плеснул горючую жидкость в очаг.

Произошла вспышка паров бензина, при этом загорелось горючее, пролившееся на ногу мальчика. Потушить огонь ребенок смог, прыгнув в сажалку, заполненную водой.

Однако через некоторое время школьник увидел, что на месте ожога сходит кожа, и рассказал о происшествии отцу. Тот на такси отправил ребенка домой к матери, на следующий день утром они обратились за медпомощью в приемный покой Витебской областной клинической больницы.

В результате мальчик был госпитализирован с ожогами 5% тела, сообщается пресс-службой МЧС.