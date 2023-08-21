В Витебске парень на электросамокате попал под легковушку на пешеходном переходе

ННВ • 21/8/23 21:39 • Здарэнні

20-летний витеблянин пострадал в результате столкновения электросамоката с легковым автомобилем.



ДТП произошло 20 августа на Московском проспекте. Около 23:00 в районе дома №85 21-летний водитель автомобиля «Citroen» совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электрическом самокате парня.

По предварительной информации ГАИ, молодой человек на электросамокате ехал по переходу на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия он получил травмы.