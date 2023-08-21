Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

Сяржук Серабро • 21/8/23 16:42 • Культура

150 000 рублей собирается потратить Витебский облисполком на новое оформление интерьеров своего здания в духе эклектизма.



Весной облисполкомом была произведена закупка из одного источника услуг по проектированию интерьеров 2-го этажа в здании Витебского областного исполнительного комитета на улице Гоголя, 6. Стоимость проектных работ тогда составила 5500 рублей.

Сейчас объявлен электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению этих интерьеров. Его ориентировочная стоимость составляет 150 000 рублей.

Согласно документации закупки, коридорах здания облисполкома разместят несколько панно и композиций, призванных иллюстрировать Витебскую область. Все надписи, насколько можно судить, выполнят на русском языке.

В частности, там будет композиция «Губернаторы Витебской области» с портретами, как ни странно, четырех бывших председателей Витебского облисполкома.

Симметрично ей разместят галерею с портретами первых секретарей оргбюро ЦК КП(б)Б, примечательно, что советских функционеров «губернаторами» не назвали. Кроме того, почему-то использовали название компартии Беларуси, применявшееся до 1952 года, когда XIX съезде Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) переименовали в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС), соответственно, изменены были и названия республиканских компартий.

Также в интерьере должны появиться три панно с историческими личностями: белорусским первопечатником Франциском Скориной и инокиней и просветительницей периода Полоцкого княжества святой Евфросинией Полоцкой, а также киевской княгиней Ольгой, которой приписывается основание Витебска в 974 году (через 5 лет после ее смерти).

Панно с Ольгой и Евфросинией вызывают определенное удивление:

Во-первых, на Ольга нарисована на фоне барочных витебских храмов XVIII века, там же изображены гербы Витебска 1597 и 1781 годов, а также привилей Полоцку на магдебургское право, выданные великим князем Александров в 1498 году, т.е. — явные анахронизмы;

Во-вторых, насколько можно судить по иллюстрации, справа от изображения Евфросинии Полоцкой продолжается текст об Ольге.

Кроме того, почему-то киевская княгиня удостоилась изображения дважды — второй ее портрет уже в виде иконы размещен в центре композиции с принтами фотографий и открыток второй половина XIX — начала XX веков.

Еще одна композиция будет посвящена советскому ордену Ленина, которым Витебская область была награждена согласно указу Президиума ВС СССР от 8 февраля 1967 года, в рамках празднования 50-летия октябрьской революции.

Также предусмотрена композиция с гербами районных центров, которые будут размещаться с двух сторон от изображения карты Витебской области. И гербы, и карта, похоже будут монохромными — выполненными различными оттенками золотистого цвета.

Лестничную площадку украсят прозрачные панели с орнаментом, использующемся на государственном флаге Республики Беларусь, государственный герб и центральная полоса орнамента также будут золотистого цвета. По сторонам от панелей установлены флаги республики и области.

Согласно условиям закупки, обновить интерьеры здания Витебского облисполкома должны до 9 ноября. Финансируются работы за счет областного бюджета.