Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

• 21/8/23 16:42 • Культура

150 000 рублей собирается потратить Витебский облисполком на новое оформление интерьеров своего здания в духе эклектизма.

Весной облисполкомом была произведена закупка из одного источника услуг по проектированию интерьеров 2-го этажа в здании Витебского областного исполнительного комитета на улице Гоголя, 6. Стоимость проектных работ тогда составила 5500 рублей.

Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

Сейчас объявлен электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению этих интерьеров. Его ориентировочная стоимость составляет 150 000 рублей.

Согласно документации закупки, коридорах здания облисполкома разместят несколько панно и композиций, призванных иллюстрировать Витебскую область. Все надписи, насколько можно судить, выполнят на русском языке.

В частности, там будет композиция «Губернаторы Витебской области» с портретами, как ни странно, четырех бывших председателей Витебского облисполкома.

Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

Симметрично ей разместят галерею с портретами первых секретарей оргбюро ЦК КП(б)Б, примечательно, что советских функционеров «губернаторами» не назвали. Кроме того, почему-то использовали название компартии Беларуси, применявшееся до 1952 года, когда XIX съезде Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) переименовали в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС), соответственно, изменены были и названия республиканских компартий.

Также в интерьере должны появиться три панно с историческими личностями: белорусским первопечатником Франциском Скориной и инокиней и просветительницей периода Полоцкого княжества святой Евфросинией Полоцкой, а также киевской княгиней Ольгой, которой приписывается основание Витебска в 974 году (через 5 лет после ее смерти).

Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

Панно с Ольгой и Евфросинией вызывают определенное удивление:

  • Во-первых, на Ольга нарисована на фоне барочных витебских храмов XVIII века, там же изображены гербы Витебска 1597 и 1781 годов, а также привилей Полоцку на магдебургское право, выданные великим князем Александров в 1498 году, т.е. — явные анахронизмы;
  • Во-вторых, насколько можно судить по иллюстрации, справа от изображения Евфросинии Полоцкой продолжается текст об Ольге.

Кроме того, почему-то киевская княгиня удостоилась изображения дважды — второй ее портрет уже в виде иконы размещен в центре композиции с принтами фотографий и открыток второй половина XIX — начала XX веков.

Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

Еще одна композиция будет посвящена советскому ордену Ленина, которым Витебская область была награждена согласно указу Президиума ВС СССР от 8 февраля 1967 года, в рамках празднования 50-летия октябрьской революции.

Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

Также предусмотрена композиция с гербами районных центров, которые будут размещаться с двух сторон от изображения карты Витебской области. И гербы, и карта, похоже будут монохромными — выполненными различными оттенками золотистого цвета.

Лестничную площадку украсят прозрачные панели с орнаментом, использующемся на государственном флаге Республики Беларусь, государственный герб и центральная полоса орнамента также будут золотистого цвета. По сторонам от панелей установлены флаги республики и области.

Согласно условиям закупки, обновить интерьеры здания Витебского облисполкома должны до 9 ноября. Финансируются работы за счет областного бюджета.

Витебский облисполком обновляет интерьеры, там появятся галерея губернаторов области и секретарей обкома, киевская княгиня и советский орден

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