Завершилась вступительная кампания. Узнали, в какой ВУЗ Витебщины был самый большой конкурс

Ігар Арцюх • 21/8/23 21:16 • Адукацыя

В этом году в высшие учебные заведения Витебской области поступали 5600 человек. При этом полностью набрали студентов только в ВГМУ, в ВГТУ удалось «закрыть» только дневную форму обучения.



Средний конкурс в университетах и академии области составил 1,48 человека на место (в 2022 году – 1,33). Конкурс на бюджет в этом году составлял:

Витебский государственный университет – 2,4 человека на место (в 2022 году — 1,73), Витебский государственный медицинский университет – 1,63 (1,52); Полоцкий государственный университет – 1,36 (1); Витебский государственный технологический университет – 1,31 (1,52); Витебская государственная академия ветеринарной медицины – 0,74 (0,91).

При этом рейтинг специальностей, в зависимости от величины конкурса на одно место, на дневную форму обучения сложился следующий:

«Международное право» (ВГУ) — 10,5 человек на место; «Правоведение» (ПГУ) — 5,6 человек на место; «Графический дизайн и мультимедиадизайн» (ПГУ) — 4,75 человек на место; «Бизнес-администрирование» — 4 человека на место; Дизайнерские специальности ВГТУ — 3,02 человека на место.

У заочников TOP популярных специальностей следующий:

«Экономика и управление» (ВГТУ) — 10 человек на место; «Ветеринарная фармация» (ВГАВМ — 5 человек на место; «Стоматология» и «Фармация» (ВГМУ).

План приема на все формы обучения обеспечен на 100% в 1 учреждении высшего образования области – УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». В УО «Витебский государственный технологический университет» на 100% обеспечен план приема на дневную форму обучения (бюджетные и внебюджетные места). В Витебском филиале УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» на 100% обеспечен план приема на заочную форму обучения (внебюджет) – зачислено 87 абитуриентов. Наибольший конкурс сложился на специальность «Правоведение» (1,3 человека на место).

По результатам вступительных испытаний на дневное отделение (бюджетные и внебюджетные места) было зачислено 3038 человек. Из них 297 являются медалистами, 95 имеют диплом с отличием. Также были зачислены 24 абитуриента с льготами и 540 без вступительных испытаний. Среди зачисленных по результатам вступительных испытаний 308 имеют среднее специальное образование, 68 – профессионально-техническое и 51 – высшее. Также были зачислены 50 иностранных граждан (в прошлом году — 56).

Областная комиссия по контролю успешно рассмотрела и ответила на 5 устных обращений, поступивших от абитуриентов и их родителей. Все эти обращения были консультационного характера и касались вопросов о процедуре централизованного тестирования, подаче документов и других аспектов.

В целом, вступительные испытания в учреждениях высшего образования Витебской области прошли в благоприятной морально-психологической атмосфере, заявляет КГК. Во всех учебных заведениях была обеспечена прозрачность процесса приема, а члены приемной комиссии всегда были доступны для разъяснения вопросов, возникающих у абитуриентов и их законных представителей. Кроме того, были созданы равные условия для всех участников конкурса.