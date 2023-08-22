Компания из Подмосковья купила школу в Чашниках. Что они собираются там сделать?

Ігар Арцюх • 22/8/23 17:10 • Эканоміка

Всего за 111 рублей было продано на аукционе задние школы в Чашниках.



Аукцион состоялся 21 августа, школой, похоже, заинтересовался только один покупатель, потому что она была продана за начальную цену — три базовые величины.

По информации комитета «Витебскимущество» недвижимость приобрела частная медицинская компания из Московской области. Новый собственник якобы планирует открыть на базе школы реабилитационный центр для лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Здание городской школы №3 было построено в рабочем пригороде Чашников, образовавшимся вокруг бумажной фабрики, в 1967 году. Это трехэтажное кирпичное здание общей площадью 3010,5квадратных метра. В школе были подвал, тир, мастерские, сарай для лыж, гаражи.

Кроме сосбственно стоиомости лота в 111 рублей новому владельцу недвижимости придется выплатить еще 5651 рубль 11 копеек — возмещение расходов, связанных с подготовкой и оформлением документов.