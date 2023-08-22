Отступать Витебской области некуда — Лукашенко недоволен развитием АПК Витебщины

ННВ • 22/8/23 17:33 • Эканоміка

Совещание по актуальным вопросам развития Витебской области прошло у Александра Лукашенко 22 августа.



Во время сосвещания была озвучена информация, что в регионе свыше трети площадей пока не убраны, урожайность зерновых существенно меньше прошлогодней, а заготовка кормов также ниже уровня прошлого года.

Ставка на кукурузу

При этом Лукашенко потребовал, чтобы недобор урожая колосовых был компенсирован кукурузой, которая этом году, по его мнению, уродила:

— Отличная как никогда стоит кукуруза, отличный урожай. И я уверен: если мы все уберем, то мы еще два миллиона тонн можем получить кукурузного зерна.

Весомая помощь

Говоря о ситуации непосредственно в АПК Витебской области, Александр Лукашенко напомнил, что более трех лет назад был издан указ №70 и в результате региону оказана весомая государственная поддержка в виде расчистки долгов, рассрочки обязательств на 15 лет и прочее:

— Помните наш разговор — жестокий, мужской. Результаты работы витебского АПК мы рассматривали неоднократно, в том числе на выездных совещаниях. Нынешний губернатор давал заверения, что рост эффективности будет обеспечен. Понятно, отступать уже некуда ни Витебской области, ни Могилевской, ни Гомельской, как и другим. Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки: сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику, растет производство молока и удои на корову (если не будет кормов, то эта динамика обвалится). Этого крайне недостаточно. Проблем у нас хватает.

Мясокомбинаты загружены на треть

В качестве примеров проблем приводилось снижение поголовья и производства скота, нехватка сырья, в результате чего не загружены мощности мясокомбинатов.

— Всего лишь на треть они загружены. Молочные предприятия загружены на 70%. Есть куда расти и есть где перерабатывать сырье — молоко и мясо, — отметил Лукашенко.

В совещании принимали участие председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Владимир Андрейченко, председатель КГК Василий Герасимов, вице-премьер Леонид Заяц, замглавы АП Максим Ермолович, председатель президиума НАН Владимир Гусаков, глава Минсельхозпрода Сергей Бартош, министр финансов Юрий Селиверстов, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, инспектор по Витебской области Игорь Брыло, замминистра здравоохранения Борис Андросюк, директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов, сообщает пресс-служба Александр Лукашенко.