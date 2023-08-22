«Витебские ковры» направят 9 миллионов евро на обновление станочного парка

Ігар Арцюх • 22/8/23 21:57 • Эканоміка

Открытое акционерное общество «Витебские ковры» хочет купить 37 новых станков и сновальную машину.



Ориентировочная стоимость тендера поставку ткацких станков и сновальной машины составляет 9 000 000 евро. При этом ориентировочная стоимость сновальной машины — 1 200 000 евро, а 37 ткацких станков — 7 800 000 евро.

Сновальная машина должна иметь рабочую ширину в 5,5 метров и скорость снования до 200 метров в минуту. Ткацкие станки в свою очередь должны позволять получать ткани шириной 5120-5150 миллиметров и иметь скорость до 280 оборотов в минуту.

Новое оборудование, согласно условиям закупки, поставят на ковровый комбинат до 1 декабря следующего года. Финансируется приобретение станков и сновальной машины за счет собственных средств.

Производство ковров в Витебске основано в 1947 году на базе льнопрядильной фабрики «Двина», которая была построена еще до революции — в 1900 году на деньги бельгийских акционеров. В Витебское производственное ковровое объединение имени 50-летия БССР было преобразовано в ОАО «Витебские ковры». В апреле 2020 года в качестве филиала к витебской фабрике присоединили ОАО «Ковры Бреста».