Маршрутка попала в ДТП в Орше
Около полудня 23 августа в Орше столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Юрия Бобкова.
По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Mazda», совершая маневр поворота, столкнулся с движущимся прямо во встречном направлении микроавтобусом «Mercedes-Benz» маршрутного такси.
В результате столкновения пострадал 20-летний водитель, который с травмами был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.