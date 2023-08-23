Маршрутка попала в ДТП в Орше

Іван Дзедушкін • 23/8/23 13:35 • Здарэнні

Около полудня 23 августа в Орше столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.



Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Юрия Бобкова.

По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Mazda», совершая маневр поворота, столкнулся с движущимся прямо во встречном направлении микроавтобусом «Mercedes-Benz» маршрутного такси.

В результате столкновения пострадал 20-летний водитель, который с травмами был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.