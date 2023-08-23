В Бешенковичском районе проверили воду из родников. Что в ней нашли?

ННВ • 23/8/23 19:04 • Здароўе

После прошедших дождей в Бешенковичском районе появились слухи, что загрязнена вода из местных криниц. Поэтому родники исследовали на безопасность для здоровья.



Как пишет газета «Зара», отбор проб сделали из источников, которые наиболее популярны среди жителей:

«Лесная криничка» (Нижнее Кривино);

Родник на левом берегу реки Кривинка (источник водоснабжения бывшего оздоровительного лагеря «Орленок»);

Родник на улице Долгова (Бешенковичи, правый берег Двины, за мостом);

Криница в деревне Пятигорск (слева по дороге на Уллу);

Криница в деревне Фролковичи (справа за мостом).

Вода из родников была исследована с точки зрения микробиологических, санитарно-химических и органолептических показателей. Пробы воды соответствуют гигиеническим нормам питьевой воды для источников нецентрализованного водоснабжения, пишет издание со ссылкой на главного санитарного врача района Нину Карпушенко.

Однако, учитывая, что эти источники водоснабжения являются открытыми и не защищены от воздействия ливневых и паводковых вод, а также других возможных источников микробного и химического загрязнения, работники РЦГЭ продолжат осуществлять лабораторный контроль за безопасностью воды в криницах.