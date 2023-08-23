В концертный зал «Витебск» закупят систему видеопоказа и камкодеры за миллион рублей

ННВ • 23/8/23 13:12 • Культура

Управление капитального строительства города Витебска закупает видеооборудование для реконструируемого концертного зала «Витебск». Цена вопроса — 1 000 000 рублей.



Согласно документации первого электронного аукциона, закупается оборудование системы видеопоказа большого зала, которое включает медиасервер, консоль управления и прочее сопутствующее оборудование, но не экраны. Ориентировочная стоимость этой закупки — 900 000 рублей.

Второй аукцион проводится для закупки двух камкодеров с разрешением 4K и аксессуаров к ним. Ориентировочная стоимость этого оборудования составляет 100 000 рублей.

Закупаемое оборудование должны поставить заказчику до 22 декабря. Финансируется его приобретение за счет городского бюджета Витебска.