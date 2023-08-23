Все районы Витебской области отменили запреты на посещение лесов

Зоя Машэка • 23/8/23 16:51 • Экалогія

После выпавших дождей в Витебской области сняли ранее введенные ограничения на посещение лесов, которые были установлены из-за жаркой засушливой погоды.



На данный момент только посещение лесных массивов разрешено во всех районах Витебской области, ограничений нигде нет.

За последние сутки, 22 августа, в Витебске выпало 11,5 миллиметров. С начала месяца в областном центре выпало 105 миллиметров осадков или 136% от месячной нормы.

В настоящее время идет сезон сбора дикорастущих ягод брусники. Согласно решению Витебского облисполкома в этом году бруснику разрешено собирать с 16 августа, срок сбора клюквы начнется с 13 сентября.