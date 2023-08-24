Отрезок железной дороги выставлен на торги в Витебской области. Где он находится?
Примерно за 208 тысяч рублей в Витебской области любой желающий может приобрести себе небольшой участок железной дороги. Узнали, где он находится.
1 сентября на торги выставят отрезок железнодорожного подъездного и повышенного пути протяженностью 285,6 метра, который находится в Чашниках в районе дома №157 на Ленинской улице.
Эти пути были построены в 1991 году, на торги они выставлены Чашникской ПМК-71. Вместе отрезком железной дороги продается право 99-летней аренды земельного участка площадью 0,4921 гектара.
Начальная стоимость лота составляет 207 942 рубля 2 копейки. Правда, кроме того, новый владелец железной дороги должен будет выплатить 5218 рублей 47 копеек за подготовку лота к продаже и оформление документации.
Торги будут проходить в здании комитета «Витебскоблимущество». Покупателю даже могут предоставить рассрочку для оплаты приобретенного недвижимого имущества.