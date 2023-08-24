Почти в два раза занизил цену новых кроссоверов «BMW» польский перевозчик, при перемещении авто через белорусскую границу

Ігар Арцюх • 24/8/23 15:03 • Эканоміка

Витебская таможня задержала в пункте пропуска «Григоровщина» два новых автомобиля «BMW», цена на которые была занижена почти в два раза.



Два кроссовера 2023 года, судя по фото — «BMW X5», в Беларусь ввозили из Польши. Водитель автовоза предоставил таможенникам документы, где цена каждого легкового автомобиль составляла порядка 60 000 евро.

Однако, по мнению белорусской таможни реальная стоимость двух перевозимых новых «BMW X5» составляет 210 000 евро или по 105 000 евро за машину.

Так значительно занизим стоимость перевозимых легковушек, польский перевозчик мог сэкономить 120 000 рублей на таможенной пошлине. Однако, теперь Витебская таможня начала его преследование по части 3 стати 15.5 КоАП — представление недостоверных сведений о товарах, сообщает пресс-служба ГТК. Из-за санкций этой статьи на перевозчика могут наложить штраф в размере до 210 000 рублей, что составит почти 3/4 от стоимости одного «BMW X5».