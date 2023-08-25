Пенсионерка погибла в результате нападения ос в Толочинском районе

• 25/8/23 12:29 • Здароўе

В Толочинском районе нападение ос на пенсионерку завершилось гибелью женщины.
Осыпоедают фрукты. Фото pixabay.com

Как рассказал супруг сельчанки, вечером женщина работала на улице на приусадебном участке, когда на нее неожиданно напали осы и несколько из них ужалили ее в разные части тела. Пенсионерка смогла вернуться в дом и рассказать мужу о происшествии.

После этого женщина потеряла сознание и, несмотря на попытки супруга привести ее в чувство, умерла пока ехала «скорая». Со слов мужчины, раньше у его супруги уже были случаи аллергической реакции на укусы насекомых, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.

Толочинским районный отдел Следственного комитета назначил в Оршанском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз было проведение судебно-медицинской экспертизы. В результате эксперты установили, что женщина умерла от анафилактического шока на яд осы.

Судебные эксперты обращают внимание, что укусы пчел, ос и шершней могут закончиться летальным исходом. Предположить подобное можно по предыдущим случаям, когда в результате атаки насекомыми у человека наблюдается тяжелая аллергическая реакция, не ограничивающаяся припухлостью и зудом в местах укусов: значительно ухудшается самочувствие, отекает лицо и появляются проблемы с дыханием.

Те, кто знает об аллергии, должны поставить об этом в известность своих близких – в случаях, когда счет идет на минуты, крайне важна своевременная первая помощь, а также всегда иметь под рукой специальные препараты, рекомендованные врачом. При высокой степени аллергизации организма даже одиночный укус насекомого, особенно в голову или шею, может стать причиной смерти.

            
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