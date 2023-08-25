Пенсионерка погибла в результате нападения ос в Толочинском районе

Зоя Машэка • 25/8/23 12:29 • Здароўе

В Толочинском районе нападение ос на пенсионерку завершилось гибелью женщины.



Как рассказал супруг сельчанки, вечером женщина работала на улице на приусадебном участке, когда на нее неожиданно напали осы и несколько из них ужалили ее в разные части тела. Пенсионерка смогла вернуться в дом и рассказать мужу о происшествии.

После этого женщина потеряла сознание и, несмотря на попытки супруга привести ее в чувство, умерла пока ехала «скорая». Со слов мужчины, раньше у его супруги уже были случаи аллергической реакции на укусы насекомых, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.

Толочинским районный отдел Следственного комитета назначил в Оршанском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз было проведение судебно-медицинской экспертизы. В результате эксперты установили, что женщина умерла от анафилактического шока на яд осы.

Судебные эксперты обращают внимание, что укусы пчел, ос и шершней могут закончиться летальным исходом. Предположить подобное можно по предыдущим случаям, когда в результате атаки насекомыми у человека наблюдается тяжелая аллергическая реакция, не ограничивающаяся припухлостью и зудом в местах укусов: значительно ухудшается самочувствие, отекает лицо и появляются проблемы с дыханием.

Те, кто знает об аллергии, должны поставить об этом в известность своих близких – в случаях, когда счет идет на минуты, крайне важна своевременная первая помощь, а также всегда иметь под рукой специальные препараты, рекомендованные врачом. При высокой степени аллергизации организма даже одиночный укус насекомого, особенно в голову или шею, может стать причиной смерти.