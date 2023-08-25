С сегодняшнего дня транспорт должен передвигаться с включенными фарами и в светлое время суток

ННВ • 25/8/23 8:52 • Здароўе

В связи с приближающимся началом учебного года с 25 августа автотранспорт должен передвигаться с включенными фарами.



Это требование пункта 166.9 Правил дорожного движения, принятых в Беларуси. Согласно этому пункту в начале учебного года с 25 августа по 5 сентября (а перед каникулами — с 25 мая по 5 июня) в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии).

Дневные ходовые огни (Daytime Running Lights — DRL) – это световые приборы на автомобиле или другом транспортном средстве, которые предназначены для обеспечения дополнительной видимости и безопасности в течение дня. В современных моделях автомобилей они являются частью автомобильной осветительной системы и устанавливаются на передней части. Дневные ходовые огни обычно светятся белым или ярким желтым светом и включаются автоматически при включении зажигания. Они помогают другим участникам дорожного движения увидеть автомобиль заранее, особенно в условиях плохой видимости, таких как туман или дождь. Дневные ходовые огни уже являются обязательным элементом осветительной системы в некоторых странах и считаются важным средством повышения безопасности на дороге.

Кроме этой меры профилактики детского травматизма в ДТП, инспекторы ГАИ намерены посетить школьные линейки, чтобы напомнить учащимся о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах.