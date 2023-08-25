Узнали, какие животные попадаю объективы фотоловушек Березинского заповедника летом. Фото + видео

ННВ • 25/8/23 15:55 • Экалогія

Этим летом в Березинском биосферном заповеднике в объективы камер научного отдела только на одной дороге попали волки, медведи, барсук, рысь, косули, лось, журавли и вяхири.



Эта дорога ведет от деревни Крайцы к урочищу Увязок, ее протяженность составляет примерно 15 километров.

Волки не раз были замечены на разных участках дороги, что подтверждает их высокую мобильность. Ведь не зря говорят: «Волка ноги кормят». Копытные, которыми волки кормятся, также используют лесные дороги для перемещения.

Полученные фото и видео материалы с фотоловушек позволили выделить на этой территории несколько индивидуальных участков медведей.

Кроме того, оказалось что в местах размещения камер имеются поселения барсука, так как этот зверь не отходит далеко от своих нор.

За июнь и в середине июля в фотоловушку, установленную вдоль дороги на окраине Домжерицкого болота, попала пара журавлей с двумя птенцами, а возле Великой реки были зафиксированы вяхири в поисках корма.

«Как видим, дикие животные, также очень часто используют лесные дороги, чтобы удобно поменять места отдыха и кормежки», отмечают в заповедники. Больше фотографий животных можно увидеть на сайте Березинского биосферного заповедника.