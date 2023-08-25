В Полоцком районе утонул пенсионер, рыбачивший с лодки

Зоя Машэка • 25/8/23 8:04 • Здарэнні

Рыбак утонул на озере Вырвено в Полоцком районе.



Трагедия произошла 24 августа около обеда, очевидцем стал другой рыбак. По его словам, рыбачивший на расстоянии 50 метров от берега мужчина в какой-то момент выпал из надувной лодки и стал тонуть. Рыбак пытался удержаться за лодку, но через некоторое время ушел под воду.

Очевидец вызвал спасателей. При обследовании акватории озера в 30 метрах от берега водолазы ОСВОДа нашли и извлекли из воды тело 65-летнего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.

Справочно:

Инцидент произошел вблизи агрогородка Полота Полоцкого района на озере Вырвено, максимальная глубина озера около 22 метров, ширина озера – 1400 метров, глубина озера в месте обнаружения утонувшего около 7 метров.