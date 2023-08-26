Дожди и грозы — прогноз погоды на выходные для Витебска и Витебской области

ННВ • 26/8/23 13:24 • Экалогія

На выходных в Витебске и Витебской области ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы.



В субботу, 26 августа, по данным Витебскоблгидромета, ночью во многих районах возможны небольшие дожди, днем на большей части территории Витебщины ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет дуть с южных и юго-восточных направлений со скоростью 4-9 м/с, при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +12 до +17 градусов Цельсия, а днем — от +23 до +27 градусов. Погоду на выходные в основном будут определять атмосферные фронты, а атмосферное давление значительно не изменится.

В самом Витебске в субботу ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%), днем ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза.

Ветер будет дуть с южных и юго-восточных направлений со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +14 до +16 градусов Цельсия, а днем — от +23 до +25 градусов.

Погодные условия в воскресенье, 27 августа, в Витебской области будут облачные с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет переменным направлением со скоростью 4-9 м/с, при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +14 до +19 градусов Цельсия, а днем — от +22 до +27 градусов.