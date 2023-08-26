Молодой парень пострадал в результате столкновения двух легковушек в Витебске

Іван Дзедушкін • 26/8/23 14:03 • Здарэнні

В ночь на 26 августа в Витебске произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадал один человек.



Примерно 0:55 на перекрестке Московского проспекта и Старобабиновичского тракта водитель автомобиля «Ford» при совершении левого поворота не предоставил преимущество ехавшему навстречу автомобилю «Lada».

В результате ДТП пассажир «Ford», 22-летний молодой человек, получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.