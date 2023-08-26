Почти полмиллиона рублей уже потратили на матпомощь многодетным семьям Витебска для сбора в школу

ННВ • 26/8/23 13:47 • Падзеі

К 26 августа чтобы собрать детей в школу материальную помощь 2187 многодетным семьям Витебска на 4189 детей.



Сумма выплат на эти цели из городского бюджета составила 457 941 рубль, пишет городская газета «Витьбичи».

Как ранее сообщали «ННВ», семьям, в которых воспитывается трое и более детей, должны оказать единовременную материальную помощь к 2023-2024 учебному году за счет средств бюджета города Витебска.

Помощь выплачивается в течение августа и составляет 30% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего с 1 августа или 109 рублей 30 копеек.

Выплаты производятся по месту регистрации одного из родителей на основании документов: заявления; справки с места учебы о том, что гражданин является обучающимся; справки о составе семьи; копии удостоверения многодетной семьи; копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки, заключенного с филиалом № 200 Витебского областного управления открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк», или копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания.